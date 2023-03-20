МИД Украины назвал главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву

МИД Украины: ожидаем, что Пекин повлияет на Москву, чтобы заставить ее прекратить конфликт

Киев ждет, что Пекин воспользуется своим влиянием на Москву. На прошлой неделе в ходе беседы глав МИДов Китая и Украины стороны обсуждали в том числе вопрос перехода к переговорному процессу

Вид на кортеж китайской делегации (Фото: Reuters)

В Киеве рассчитывают, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Пекин окажет на Москву влияние с целью добиться завершения конфликта, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН.

«Украина внимательно отслеживает визит лидера Китая в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины», — сказал он.

Он напомнил, что на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Цинь Ганом. В ходе беседы он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

Власти России настаивают, что любой вариант дипломатического разрешения конфликта должен учитывать суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. Он включает в себя 12 пунктов, в том числе «уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН». В российском МИДе инициативу КНР приветствовали, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта».

Незадолго до этого глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и раскрыл ему детали анонсированного мирного плана. Киев пообещал изучить их.

В ходе прошедшего на прошлой неделе разговора с Кулебой Цинь Ган заявил об обеспокоенности КНР в связи с затянувшимся конфликтом. «Остается надеяться, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры и, какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь к политическому урегулированию», — сказал Цинь Ган.