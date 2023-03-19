Подоляк не увидел логики в китайском плане урегулирования конфликта

Свою позицию по урегулированию кризиса на Украине Китай представил 24 февраля. Подоляк заявил, что в плане нет логики и подробностей, а одни его пункты противоречат другим

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

В плане мирного урегулирования конфликта на Украине, который предложил Китай, сформулированы общие принципы, а деталей нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой — о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу занятых Россией территорий ей — но это абсолютное противоречие», — сказал он.

По мнению Подоляка, план «удовлетворяет» интересы Москвы, а урегулирование должно начинаться с «обязательного вывода российских войск с территории Украины».

Советник в интервью также исключил поставки Китаем оружия России. По его мнению, в этом вопросе Пекин будет «прагматичен», а помогая Москве, он поставит под угрозу «свои торговые и технологические отношения с другими странами».

Свою позицию по дипломатическому решению кризиса на Украине Китай представил в день годовщины начала спецоперации. В плане — 12 пунктов, в том числе об уважении суверенитета всех государств; соблюдении принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой; прекращении боевых действий; возобновлении переговоров, в чем Китай готов содействовать, и др.

Кремль заявил, что приветствует попытку Пекина предложить мирный вариант выхода из конфликта, но счел, что из-за украинской стороны обсуждать «нюансы» невозможно. Потому спецоперация будет продолжаться, заявила Москва.

Украинский лидер Владимир Зеленский посчитал, что плана в этих 12 пунктах нет и Пекин просто «показал свои мысли на этот счет».

Президент США Джо Байден раскритиковал план, поскольку он, по его мнению, «выгоден» только России. 19 марта Белый дом заявил, что считает неприемлемыми призывы Китая к перемирию, которые могут прозвучать во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина 20–22 марта. Кремль сообщал, что он и президент Владимир Путин будут говорить об Украине.