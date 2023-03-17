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Политика ,  

Вучич назвал решение МУС об ордере на арест Путина шагом к эскалации

Президент Сербии Вучич увидел еще большую эскалацию из-за решения суда в Гааге

Мир скатывается к еще большей эскалации конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Запад своим решением Международного уголовного суда показал, что «пойдет до конца». Обе стороны «пойдут на все или ничего», и последствия этого для всех «будут намного тяжелее», отметил президент.

«В России это [решение МУС] будет публично осмеяно, но тут не над чем смеяться», — сказал Вучич.

Материал дополняется. 

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