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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о непризнании Россией Международного уголовного суда

Дмитрий Песков: Россия не признает Международный уголовный суд и его юрисдикцию
Накануне The New York Times сообщила о том, что Международный уголовный суд планирует завести два дела против России. В Кремле отметили, что этот суд Москва не признает
Здание международного уголовного суда в Гааге
Здание международного уголовного суда в Гааге (Фото: Michel Porro / Getty Images)

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о рассмотрении в этом суде двух дел против России.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила о том, что МУС планирует завести два дела против России. Одно из них связано с подозрениями в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию», а второе — с «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру.

По данным издания, судебные разбирательства маловероятны, поскольку МУС не может заочно рассматривать дела. Однако при этом судьи после заслушивания позиции главного прокурора Карима Хана могут выдать ордера на арест. Кому конкретно планируется предъявить обвинения, неизвестно.



В российском МИДе ранее называли ложными обвинения в «насильственном вывозе несовершеннолетних» с украинской территории. Минобороны России в свою очередь многократно заявляло, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам энергетики.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. Это произошло после того, как МУС назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
МУС Дмитрий Песков
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