Американцы извинились за высказывания Вашингтона в адрес Москвы

Письма с несогласием и извинениями за «необдуманные высказывания» из Вашингтона поступили в российское посольство в США от рядовых граждан Америки. 17 марта Байден на ТВ согласился с утверждением, что Путин является убийцей

Здание посольства России в Вашингтоне (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Американские граждане принесли извинения за высказывания руководителей страны в адрес России, сделанные в последнее время. Об этом в Facebook сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — заявил дипломат.

Антонов подчеркнул, что тронут неравнодушием простых американцев, и отметил, что такая позиция говорит о том, что у двух стран есть потенциал для нормализации отношений.

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — резюмировал посол.