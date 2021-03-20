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Первые 100 дней Байдена ,  
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Американцы извинились за высказывания Вашингтона в адрес Москвы

Письма с несогласием и извинениями за «необдуманные высказывания» из Вашингтона поступили в российское посольство в США от рядовых граждан Америки. 17 марта Байден на ТВ согласился с утверждением, что Путин является убийцей
Здание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Американские граждане принесли извинения за высказывания руководителей страны в адрес России, сделанные в последнее время. Об этом в Facebook сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — заявил дипломат.

Антонов подчеркнул, что тронут неравнодушием простых американцев, и отметил, что такая позиция говорит о том, что у двух стран есть потенциал для нормализации отношений.

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — резюмировал посол.

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17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России Владимир Путин является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да». Он заявил, что в ходе телефонных переговоров в январе обсуждал с Путиным кибератаки на США, в которых Вашингтон обвиняет Москву. «Он заплатит за это», — сказал в интервью Байден.

Эти слова вызвали дипломатический скандал, посол Антонов был вызван в Москву для консультаций. Пресс-секретарь Белого дома подчеркивала, что американский президент не сожалеет о сказанных на телевидении словах в адрес Путина.

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Сам Путин в ответ заявил, что без всякой иронии желает своему американскому коллеге здоровья. Позже он поручил организовать МИДу организовать разговор с Байденом 19 марта или в понедельник, 22 марта. Российский президент предложил это сделать в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно».

На брифинге президент США сначала не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном разговоре с Путиным. В Белом доме сообщили, что 19 марта Байден будет занят. Позже американский президент выразил уверенность, что поговорит с Путиным «в какой-то момент».

Автор
Михаил Котляр
США Россия политика Джо Байден Владимир Путин
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