Американцы извинились за высказывания Вашингтона в адрес Москвы
Американские граждане принесли извинения за высказывания руководителей страны в адрес России, сделанные в последнее время. Об этом в Facebook сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — заявил дипломат.
Антонов подчеркнул, что тронут неравнодушием простых американцев, и отметил, что такая позиция говорит о том, что у двух стран есть потенциал для нормализации отношений.
«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — резюмировал посол.