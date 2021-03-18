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Белый дом огласил позицию Байдена по словам о Путине

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Cheriss May / Reuters)

Президент США Джо Байден не сожалеет о своих словах о Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Reuters. Журналисты спросили ее, не опасаются ли в Вашингтоне, что его слова могут привести к усилению напряженности между двумя странами в ситуации, когда отношения и так находятся не на лучшем уровне.

При этом власти США надеются, что смогут продолжать продуктивные отношения с Россией. Посол США в России останется в стране пребывания, добавили в Вашингтоне. 

Заявления прозвучали вскоре после того, как Путин предложил провести разговор с Байденом. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — объяснил он.

17 марта вышло интервью Байдена телеканалу ABC. Журналист спросил президента США, считает ли тот Путина убийцей. Тот ответил: «Ммм, да».

Материал дополняется.

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