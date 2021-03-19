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Первые 100 дней Байдена ,  
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Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена

В Вашингтоне сообщили, что встреча президентов состоится «в подходящее время». Ранее Путин предложил Байдену провести переговоры в онлайн-формате, а американский лидер сказал, что это произойдет «в какой-то момент»
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент США Джо Байден проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в подходящее время», передает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

В последний раз президенты общались в январе, спустя несколько дней после инаугурации Байдена. Тогда они созвонились по телефону, обсудив продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, ситуацию на Украине и инициативу Москвы провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.

Байден допустил переговоры с Путиным «в какой-то момент»
Политика
Джо Байден

Несколько дней назад Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, является ли Путин убийцей. В Белом доме заявили, что президент США не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

Путин, отвечая на слова Байдена, вспомнил детскую присказку: «Кто так обзывается, тот так и называется». Кроме того, российский президент сказал, что готов в ближайшее время (19 или 22 марта) провести с американским коллегой переговоры в онлайн-формате. «Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил он.

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Путин напомнил, что январский разговор с Байденом был инициирован Вашингтоном. «Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек», — сказал глава государства, отметив, что это событие было бы интересным как для жителей России и США, так и для многих других стран.

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Накануне, 18 марта, Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с Путиным, однако днем 19 марта заявил, что «в какой-то момент» вновь проведет переговоры с российским президентом.

Автор
Михаил Юшков
Джо Байден Белый дом Владимир Путин встреча
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