Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена

В Вашингтоне сообщили, что встреча президентов состоится «в подходящее время». Ранее Путин предложил Байдену провести переговоры в онлайн-формате, а американский лидер сказал, что это произойдет «в какой-то момент»

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент США Джо Байден проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в подходящее время», передает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

В последний раз президенты общались в январе, спустя несколько дней после инаугурации Байдена. Тогда они созвонились по телефону, обсудив продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, ситуацию на Украине и инициативу Москвы провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.

Байден допустил переговоры с Путиным «в какой-то момент» Политика

Несколько дней назад Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, является ли Путин убийцей. В Белом доме заявили, что президент США не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

Путин, отвечая на слова Байдена, вспомнил детскую присказку: «Кто так обзывается, тот так и называется». Кроме того, российский президент сказал, что готов в ближайшее время (19 или 22 марта) провести с американским коллегой переговоры в онлайн-формате. «Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил он.