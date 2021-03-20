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Первые 100 дней Байдена ,  
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В МВД Украины заявили о риске Байдена развязать новую холодную войну

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина могут привести к новой холодной войне между Западом и Россией. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Свобода слова», говорится на сайте украинского МВД.

«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и российской империей, как ее видит Путин. Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — сказал Аваков.

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Он добавил, что для Украины даже не стоит вопрос о том, убийца ли Путин, поскольку она свой ответ получила еще в 2014 году.

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Американский лидер также пообещал, что Россия заплатит за вмешательство в американские выборы, о чем, по словам Байдена, он предупредил Путина во время телефонного разговора.

Кремль сообщил, что высказывания Байдена можно расценить как нежелание налаживать отношения с Россией. «Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого», — сказал Песков.

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Сам Путин ответил на слова Байдена поговоркой. «Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — отметил президент. Он пригласил Байдена не «пикироваться заочно», а провести «открытые и честные» дебаты в прямом эфире.

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