В МВД Украины заявили о риске Байдена развязать новую холодную войну

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина могут привести к новой холодной войне между Западом и Россией. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Свобода слова», говорится на сайте украинского МВД.

«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и российской империей, как ее видит Путин. Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — сказал Аваков.

Он добавил, что для Украины даже не стоит вопрос о том, убийца ли Путин, поскольку она свой ответ получила еще в 2014 году.

Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Американский лидер также пообещал, что Россия заплатит за вмешательство в американские выборы, о чем, по словам Байдена, он предупредил Путина во время телефонного разговора.