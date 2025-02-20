Economist узнал «минимум», который может принять Киев в рамках сделки

Украина не признает потерю территорий, но может согласиться на отдаленную перспективу членства в НАТО в рамках мирной сделки, пишет Economist. Россия называла стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта

Владимир Зеленский (Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press)

Украина вряд ли когда-либо официально признает утраченные территории российскими в рамках мирной сделки, однако может согласиться с тем, что ее членство в НАТО является «отдаленной перспективой», пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Киев также мог бы пойти на продолжение военной помощи Запада, отказ от масштабной демилитаризации и присутствие иностранных миротворцев. Размер миротворческого контингента, считает он, имеет меньшее значение, чем сам факт присутствия. «Мы считаем, что, как только они [миротворцы] появятся, им будет трудно уйти», — сказал чиновник.

С теоретической точки зрения Украина могла бы продолжать боевые действия, несмотря на мирную сделку президента США Дональда Трампа, однако на практике ее положение со временем будет ухудшаться, пишет The Economist.

Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией. 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои. Спустя несколько дней экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами. С того момента российское Минобороны отчиталось об освобождении 23 населенных пунктов. В Генштабе 20 февраля оценили площадь освобожденной территории более чем в 800 кв. км, что эквивалентно порядка 64% от изначально занятой ВСУ.

Об отказе признать утраченные территории неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по его словам, в случае членства в НАТО Киев способен их вернуть дипломатическим способом. 16 февраля он также называл возможной победу Украины в конфликте военным путем, а операцию украинской армии в Курской области — «сильным козырем» на возможных переговорах. В частности, президент Украины обещал предложить России обмен территориями.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала конфликта. В частности, он предлагал для начала переговоров зафиксировать внеблоковый и безъядерный статус Киева. В Кремле исключали возможность обсуждения темы обмена территориями и называли безальтернативной победу России в конфликте. Глава Пентагона Пит Хегсет называл нереалистичной целью возвращение Украиной границ 2014 года.