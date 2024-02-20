В Екатеринбурге задержали гражданку США и России за переводы ВСУ

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Жительница Лос-Анджелеса, у которой есть гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России 20 февраля. В ведомстве отметили, что подозреваемая причастна «к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны».

По данным ЦОС, «с февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».

Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ЦОС отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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