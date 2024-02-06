В Чувашии задержали 20-летнего россиянина, готовившего поджог локомотива

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В Чувашии возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК) в отношении 20-летнего россиянина, сообщили РБК в чувашском управлении ФСБ.

По версии следствия, россиянин через интернет установил контакты со спецслужбами Украины и согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях. Мужчину также подозревают в совершении террористического акта в составе организованной группы на объектах транспортной инфраструктуры (ст. 205 УК).

На видео, которое предоставила РБК пресс-служба ФСБ, подозреваемый рассказал, что познакомился в интернете с мужчиной, который работает на военизированное объединение «Легион Свобода России» (признано террористическим в России и запрещено). «Он давал координаты. Он мне объяснил, что нужно поджигать [железнодорожные] коробки, чтобы не ходили поезда и [не возили] боеприпасы», — сказал задержанный.

По его словам, за поджог железнодорожного шкафа ему предлагали вознаграждение в 10 тыс. руб., трансформатора — от 50 до 100 тыс., локомотива — 120 тыс. руб. Задержанный сообщил, что планировалось «поджечь локомотив в Саранске, Казани или Алатыре».

В течение 2023 года ФСБ сообщала о десятках заведенных дел по статье о госизмене, она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Только в Москве по данной статье за год были арестованы 15 человек, подсчитал РБК.