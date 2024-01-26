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Политика ,  
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Суд продлил арест Гершковичу до конца марта

Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу до 30 марта по делу о шпионаже
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Журналист останется под арестом как минимум до 30 марта.

Эвану Гершковичу 32 года, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Журналисту грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

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Эван Гершкович

ФСБ полагает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

В WSJ после задержания Гершковича отвергли обвинения в его адрес и потребовали освободить журналиста. Отпустить его призывал и президент США Джо Байден.

Госдеп США контактировал с российским правительством из-за ареста журналиста, подчеркивали в Белом доме. Ведомство 19 декабря заявило, что переговоры возобновятся, когда Вашингтон поймет, что есть шансы на продуктивную дискуссию.

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США делали Москве предложение по обмену Гершковича, однако российская сторона отвергла его, утверждал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Президент России Владимир Путин назвал диалог с США по обмену заключенными непростым. Москва не отказывалась их возвращать, подчеркнул глава государства.

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Теги
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