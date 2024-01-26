Суд продлил арест Гершковичу до конца марта

Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу до 30 марта по делу о шпионаже

Эван Гершкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Журналист останется под арестом как минимум до 30 марта.

Эвану Гершковичу 32 года, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Журналисту грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

ФСБ полагает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

В WSJ после задержания Гершковича отвергли обвинения в его адрес и потребовали освободить журналиста. Отпустить его призывал и президент США Джо Байден.

Госдеп США контактировал с российским правительством из-за ареста журналиста, подчеркивали в Белом доме. Ведомство 19 декабря заявило, что переговоры возобновятся, когда Вашингтон поймет, что есть шансы на продуктивную дискуссию.

США делали Москве предложение по обмену Гершковича, однако российская сторона отвергла его, утверждал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Президент России Владимир Путин назвал диалог с США по обмену заключенными непростым. Москва не отказывалась их возвращать, подчеркнул глава государства.