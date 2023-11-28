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Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Эван&nbsp;Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Арест продлили до 30 января 2024 года.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Политика
Эван Гершкович

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест несколько раз продлевали — в последний раз до 30 ноября.

Президент США Джо Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.

Теги
Эван Гершкович арест WSJ
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