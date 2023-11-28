Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Эван Гершкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Арест продлили до 30 января 2024 года.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.



ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест несколько раз продлевали — в последний раз до 30 ноября.



Президент США Джо Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.