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Военная операция на Украине ,  
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В Карелии студент получил девять лет за призывы к госизмене

Студента из Карелии приговорили к девяти годам тюрьмы за призывы к госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Студента из Петрозаводска приговорили к девяти годам заключения за призывы «перейти к участию в составе сил Украины» в конфликте с Россией. Он признал свою вину
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Студента из Петрозаводска, 19-летнего Андрея Васюренко (внесен в перечень террористов и экстремистов), приговорили к лишению свободы на девять лет за призывы к государственной измене, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, из них два с половиной года — в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Васюренко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 Уголовного кодекса (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника). Дело слушали в закрытом режиме, студент признал свою вину.

По данным источников РБК в региональном управлении МВД, Васюренко, выступающий за независимость Карелии, «сформировал убеждение» о необходимости помешать России достичь целей военной операции на Украине. Для этого с мая по ноябрь 2022 года он пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины», пояснили собеседники РБК. По их словам, эти попытки оказались безуспешными.

В марте 2023 года Васюренко был задержан. Спустя месяц Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

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Россия Карелия Санкт-Петербург суд госизмена Петрозаводск
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