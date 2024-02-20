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Военная операция на Украине ,  
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Киев не захотел отключать Starlink на подконтрольных России территориях

В Киеве сочли катастрофой отключение Starlink на подконтрольных России землях
Сюжет
Военная операция на Украине
Отключение терминалов Starlink на перешедших под контроль Москвы территориях возможно, однако это станет «катастрофичным» для Киева, поскольку технологии используются для работы дронов, заявил глава Минцифры Украины Федоров
Михаил Федоров
Михаил Федоров (Фото: Anatolii Sirykukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX можно отключить на перешедших под контроль России территориях, однако это будет «катастрофичным» для Украины, заявил глава украинского Минцифры Михаил Федоров в интервью «Суспiльне».

По словам министра, это связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников. «Есть еще один способ заставить наши [терминалы] Starlink работать, а остальные — нет. Мы работаем над этим со SpaceX», — добавил Федоров.

Он назвал сеть Starlink «базовой инфраструктурой» вдоль линии соприкосновения.

Что касается данных об использовании этой сети российскими силами, Киев «нашел алгоритм» и предложил его SpaceX, сейчас эта идея обсуждается, рассказал Федоров. Он пояснил, что предложение основано на анализе ситуации в войне Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. В то же время Федоров уточнил, что пока не знает, как разрешится эта ситуация.

В октябре на фоне отключения связи в секторе Газа после начала боев между Израилем и ХАМАС Маск пообещалпредоставить связь Starlink международным организациям в регионе. Тель-Авив счел, что этим может воспользоваться и группировка, и решил разорвать связи со Starlink. Маск в ответ заявил, что компания будет проверять, что сетью пользуются «только по гуманитарным соображениям».

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Фото:Lisi Niesner / File Photo / Reuters

SpaceX после начала военной операции России на Украине предоставила последней доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink и терминалы. При этом владелец компании Илон Маск подчеркивал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещают использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

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В начале февраля украинские и западные СМИ писали, что терминалы используют российские военные. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено несколько месяцев назад.

Пентагон переадресовал вопросы к «нашим украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно спутниковой связи такого рода». Сама SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink. Маск также отверг продажу терминалов Starlink России «прямо или косвенно».

В Кремле заявили, что терминалы Starlink не сертифицированы в России, они официально не поставляются и не могут использоваться в стране.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Starlink спутниковая связь беспилотники
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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