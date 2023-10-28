Маск пообещал помочь со связью международным организациям в Газе

Фото: SpaceX / Global Look Press

Услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в секторе Газа. Об этом в своей соцсети X написал основатель Starlink Илон Маск.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес написала в соцсети, что отключение коммуникаций в Газе «неприемлемо». Она отметила, что без связи остались журналисты, медики, гуманитарные службы и мирные жители.

«Starlink будет поддерживать связь международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа», — написал в ответ Маск.

Позже Маск уточнил, что не знает, кто в секторе Газа отвечает за подключение связи «на земле». Он отметил, что «ни один терминал из Газы не пытался связаться с <...> созвездием (группой спутников Starlink)». Однако предприниматель пообещал предоставить связь для международных организаций и для ООН.

Одновременно с этим министр связи Палестинской национальной администрации в эфире телеканала Al-Hadath сообщил, что администрация ведет переговоры со Starlink для восстановления связи в Газе. Он утверждает, что компания дала положительный ответ.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. Представитель группировки заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе.

Позже палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что организация полностью потеряла связь с оперативным штабом в секторе Газа и специалистами, работающими в регионе. В организации пояснили, что перебои со связью повлияли на работу горячей линии скорой помощи «101», что затрудняет ее оказание пострадавшим.