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Политика ,  
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В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска

Министр связи Израиля решил разорвать связи со Starlink после заявления Маска

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что его ведомство решило разорвать все связи со Starlink из-за заявления Илона Маска.

«ХАМАС использует все для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, Маск это знает», — написал Кари в соцсети X (бывший Twitter).

Министр предложил Маску включить в список требований для предоставления Starlink освобождение заложников.

Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа.

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