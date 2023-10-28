В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска
Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что его ведомство решило разорвать все связи со Starlink из-за заявления Илона Маска.
«ХАМАС использует все для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, Маск это знает», — написал Кари в соцсети X (бывший Twitter).
Министр предложил Маску включить в список требований для предоставления Starlink освобождение заложников.
Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа.
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