Министр связи Израиля решил разорвать связи со Starlink после заявления Маска

В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что его ведомство решило разорвать все связи со Starlink из-за заявления Илона Маска.

«ХАМАС использует все для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, Маск это знает», — написал Кари в соцсети X (бывший Twitter).

Министр предложил Маску включить в список требований для предоставления Starlink освобождение заложников.

Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа.

Материал дополняется

