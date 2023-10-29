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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Маск ответил на обвинения Израиля о предоставлении связи Starlink в Газе

Илон Маск объяснил свою позицию по предоставлению связи Starlink в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Если компания Starlink, которая обеспечивает доступ к спутниковому интернету, и решит предоставить связь для сектора Газа, то сделает это только по гуманитарным соображением и по согласовании с властями Израиля. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель компании Илон Маск в соцсети X.

«Мы не настолько наивны. Согласно моему сообщению, ни один терминал Starlink не пытался подключиться из Газы. Если кто-то это сделает, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется только по чисто гуманитарным соображениям», — написал Маск.

Он также добавил, что, прежде чем включать хотя бы один терминал, Starlink проведет проверку безопасности с правительствами США и Израиля.

Так Маск ответил на слова израильского министра связи Шломо Кари, который заявил, что боевики палестинского движения ХАМАС могут воспользоваться тем, что Starlink установит связь в секторе Газа. «ХАМАС использует все для террористической деятельности. В этом нет сомнений. Мы это знаем, Маск это знает», — написал Кари. В итоге он объявил, что Минсвязи Израиля разорвет все связи со Starlink.

Вечером 27 октября представитель палестинской группировки сообщил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе. Это произошло после того, как израильская армия подвергла север Газы самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС, передавал корреспондент Al Arabiya. Отключение мобильной связи и интернета подтвердила палестинская телекоммуникационная компания Jawwal. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что перебои со связью повлияли на работу горячей линии скорой помощи «101».

После этого Илон Маск пообещал предоставить услуги Starlink международно признанным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в Газе.

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Теги
Илон Маск Starlink Израиль ХАМАС сектор Газа
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