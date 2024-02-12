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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не захотел «вторгаться в дискуссию» Киева и Маска о Starlink

Песков об использовании Starlink: не надо вторгаться в дискуссию Киева и Маска
Сюжет
Военная операция на Украине
Starlink официально не поставляются и не используются Россией, сказал Песков. В разведке Украины говорили, что заметили их применение российскими военными; Маск подчеркивал, что терминалы «не продавали прямо или косвенно» в Россию
Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters
Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters

Терминалы Starlink не сертифицированы в России, они официально не поставляются и не могут использоваться в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пескова спросили о возможности использования Starlink в России после публикаций в издании Defence One и ряде других СМИ, в которых говорилось, что украинские военные заметили применение терминалов российскими военнослужащими. Newsweek писал, что это оборудование применяют только добровольческие подразделения. Позднее об использовании российской стороной Starlink заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Маск опроверг сделки Starlink с Россией
Политика
Илон Маск

Основатель SpaceX (оператор Starlink) Илон Маск в ответ заявил, что его компания не имеет сделок с Москвой, ни один терминал «не продавался прямо или косвенно в Россию».

SpaceX после начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева предоставила Украине доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink. В Министерстве цифровой трансформации страны говорили, что Украина использует терминалы для энергетического сектора, медицины, работы госорганов, пожарных частей и спасателей; они позволяют военным управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей.

Маск отмечал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещает использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

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Илон Маск Дмитрий Песков Starlink Украина
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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