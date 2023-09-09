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Военная операция на Украине ,  
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Маск объяснил отказ ВСУ включить Starlink в Крыму запретом SpaceX

Маск: SpaceX запрещает применять Starlink в военных действиях, как просили ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Условия SpaceX, компании-оператора Starlink, запрещают использовать сервис для военных действий, как этого просили украинские военные, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

«Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они [украинские власти. — РБК] снова просили о чем-то, что было прямо запрещено», — написал Маск.

Он также подчеркнул, что в его отказе действовать по запросу Украины и намеренным внесением изменений в Starlink, чтобы «помешать» Киеву, есть существенное отличие.

Кроме того, ни сам Маск, ни кто-либо другой в SpaceX не обещали обеспечить работу Starlink в Крыму, добавил бизнесмен.

Терминалы Starlink позволяют обеспечивать доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных на околоземную орбиту. SpaceX начала поставлять спутники Украины после начала российской военной операции.

В прошлом году Маск отказался предоставить Вооруженным силам Украины доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма, так как они собирались отправить туда дрон, который должен был атаковать российские корабли в Черном море, сообщила The New York Times этим летом.

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Позже автор новой биографии бизнесмена Уолтер Айзексон написал, что когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда». Как объяснил ему Маск, он принял такое решение из-за опасений ответного ядерного удара России.

Далее сам бизнесмен прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не ограничивал украинским военным доступ к Starlink, так как сервис изначально не был активирован в Крыму. При этом, по его словам, такая просьба от Киева ему поступала. «Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», — объяснил бизнесмен Маск.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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