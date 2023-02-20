Глава СК Бастрыкин: с 2014 года украинскими силами в Донбассе были убиты до 5 тыс. жителей

Бастрыкин сообщил о 5 тыс. жителях, погибших в Донбассе с 2014 года

Глава российского СК отметил, что с начала конфликта в 2014 году в Донбассе от рук ВСУ погибли около 5 тыс. жителей, еще 9 тыс. получили ранения. При этом всего в рамках расследования потерпевшими признаны более 120 тыс. человек

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Около 5 тыс. жителей Донбасса стали жертвами украинских силовиков, еще почти 9 тыс. были ранены начиная с 2014 года, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за 9 лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса. Из них около 5 тысяч убиты и почти 9 тысяч получили ранения", - сказал он.

По его словам, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях Киева потерпевшими признаны более 120 тыс. жителей Донбасса. "Люди признаются потерпевшими, когда в результате преступных действий украинской стороны причиняется вред их здоровью и имуществу", - пояснил глава СК.

Материал дополняется.