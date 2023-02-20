Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ США Политика, 02:59
«Известия» узнали о создании новой дивизии подводных лодок на Камчатке Политика, 02:38
Бастрыкин заявил о наличии доказательств причастности Киева к «геноциду» Политика, 02:26
FT сообщила о провале попыток Запада настроить Африку против России Политика, 02:09
Умер актер из сериала «Закон и порядок» Ричард Белзер Общество, 02:03
«Известия» узнали о проекте единого закона о тишине Общество, 01:25
КНДР провела второй за два дня пуск баллистической ракеты Политика, 01:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цукерберг анонсировал значки платной верификации в Facebook и Instagram Технологии и медиа, 00:58
В Раде заслушают доклад ВСУ по «резонансным» случаям вручения повесток Политика, 00:46
«ГИБДД это не нужно». Когда с камер начнут приходить штрафы за ОСАГО Авто, 00:15
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию Бизнес, 00:00
Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд Экономика, 00:00
«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке Политика, 19 фев, 23:58
Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» Политика, 19 фев, 23:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Бастрыкин заявил о наличии доказательств причастности Киева к «геноциду»

Бастрыкин: СК собрал доказательства причастности Киева к геноциду в Донбассе

Следственный комитет собрал доказательства, подтверждающие причастность украинских властей к «геноциду» населения Донбасса. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. <…> Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности», — сказал Бастрыкин.

Работа по этому направлению шла около девяти лет, добавил глава СК. Среди материалов, по словам Бастрыкина, есть выдержки их показаний свидетелей, фотографии и другие документы.

Ведомство намерено представить результаты работы суду и всему мировому сообществу, заключил председатель СК.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале российской спецоперации на Украине, говорил о необходимости защитить население Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Мирные жители, по словам главы государства, подвергались ему на протяжении восьми лет.

Украинские власти, по словам президента, провели против жителей восточных регионов страны две «карательные» операции и начали преследовать тех, кто не поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году.

Читайте на РБК Pro
Впрыгнуть в ИТ: три игры, в которые играют будущие Биллы Гейтсы
Почему устойчивость складского рынка Москвы и области сейчас непоколебима
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики

В начале апреля 2022 года российский СК предъявил обвинения в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 высокопоставленным украинским военным, в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему главе Генштаба Виктору Муженко. Следователи установили факты жестокого обращения с гражданским населением, а также пыток военных и мирных граждан, похищения людей, незаконного лишения свободы, геноцида и экстремизма, сообщало ведомство.

Ст. 357 УК (геноцид) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги
Персоны
Украина Александр Бастрыкин геноцид доказательства СК

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Бастрыкин сообщил о ходе расследования взрыва на Крымском мосту
Политика
Посольство России отвергло обвинения сената США в «геноциде» на Украине
Политика
Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter