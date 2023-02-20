Бастрыкин заявил о наличии доказательств причастности Киева к «геноциду»

Следственный комитет собрал доказательства, подтверждающие причастность украинских властей к «геноциду» населения Донбасса. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. <…> Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности», — сказал Бастрыкин.

Работа по этому направлению шла около девяти лет, добавил глава СК. Среди материалов, по словам Бастрыкина, есть выдержки их показаний свидетелей, фотографии и другие документы.

Ведомство намерено представить результаты работы суду и всему мировому сообществу, заключил председатель СК.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале российской спецоперации на Украине, говорил о необходимости защитить население Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Мирные жители, по словам главы государства, подвергались ему на протяжении восьми лет.

Украинские власти, по словам президента, провели против жителей восточных регионов страны две «карательные» операции и начали преследовать тех, кто не поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году.

В начале апреля 2022 года российский СК предъявил обвинения в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 высокопоставленным украинским военным, в том числе экс-министру обороны Валерию Гелетею и бывшему главе Генштаба Виктору Муженко. Следователи установили факты жестокого обращения с гражданским населением, а также пыток военных и мирных граждан, похищения людей, незаконного лишения свободы, геноцида и экстремизма, сообщало ведомство.

Ст. 357 УК (геноцид) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.