Песков назвал условие созыва нового саммита глав России, Турции и Ирана

По словам пресс-секретаря президента, необходимо согласовать «три графика» глав государств — участниц саммита. Переговоры ведутся на фоне обострения конфликтной ситуации в сирийской провинции Идлиб

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Дата и остальные параметры проведения саммита России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования конфликта в Сирии пока не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «РИА Новости».

«Предстоит согласовать три графика глав государств. Пока это согласование не завершилось», — сказал Песков, отметив, что уже есть согласие российской стороны «на определенные даты».

Он отметил, что были проведены переговоры с иранской стороной. «Как только и если это будет сделано [достигнуты договоренности по саммиту], то мы всех проинформируем», — сообщил пресс-секретарь президента.

Турция, Россия и Иран встречались в трехстороннем формате в середине сентября 2019 года в Анкаре. По итогам встречи они призвали не подрывать суверенитет Сирии и согласились, что конфликт на территории страны имеет только политическое решение.

Проведение следующего трехстороннего саммита между президентами России, Турции и Ирана обсуждается на фоне обострения конфликтной ситуации в провинции Идлиб в Сирии. В начале февраля Турция сообщила об обстреле своих военных правительственными войсками Сирии. В результате погибли несколько турецких военных. Вооруженные силы Турции в ответ обстреляли позиции Сирии и позже сообщили, что «нейтрализовали» 76 военных.