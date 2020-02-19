Испытание Идлибом: начнет ли Турция наступления против армии Асада

Россия и Турция еще способны достичь компромисса на сирийском направлении, предполагающего, что официальный Дамаск не получит полного контроля над спорной провинцией Идлиб

Танки турецкой армии, размещенные на востоке Идлиба (Фото: AP)

17–18 февраля в Москве прошли закрытые российско-турецкие переговоры о судьбе сирийской зоны деэскалации Идлиб, в которую кроме части одноименной провинции также входят районы провинций Алеппо и Латакия. По итогам встречи никакого итогового документа или заявления принято не было, а на следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган признал, что переговоры не привели к конкретным результатам, и пригрозил начать наступление на позиции сирийской армии в Идлибе.

Цена угроз

Это уже второй этап российско-турецких переговоров по Идлибу (первый состоялся в Анкаре и также состоял из двух раундов 8 и 10 февраля), но до сих пор стороны не смогли сблизить позиции. Россия — за возвращение всего Идлиба под контроль Башара Асада, а Турция требует не только остановить наступление сил сирийского режима, но и полного их отвода за линию, установленную сочинским меморандумом 2018 года.

И все же не стоит считать, что отсутствие итогового заявления после последнего раунда переговоров обязательно означает их провал. Москва и Анкара постоянно находят тактические решения, способные снизить напряжение.

Например, есть признаки, что уже после начавшегося ввода турецких войск в Идлиб Россия и Турция согласовывали территориальные рамки турецкого военного развертывания. Так, наиболее плотное размещение турецких войск, перекрывающее маршруты продвижения армии Дамаска к городу Идлиб, наблюдается между населенными пунктами Тафтаназ и Ариха. Однако севернее, в районе Алеппо и в направлении города Атариб, путь для наступления сил сирийского режима был до недавнего времени свободен от турецких войск. Там и проводились военные операции, в ходе которых все пригороды Алеппо окончательно перешли под контроль сил Асада. Вероятно, параметры того, где сирийские подразделения могут продолжать наступление, а где вынуждены его сдерживать, обсуждаются во время российско-турецких консультаций, чтобы минимизировать вероятность прямого столкновения сирийских и турецких войск.