Турция, Россия и Иран потребовали не подрывать суверенитет Сирии

Турция, Россия и Иран потребовали не подрывать суверенитет Сирии

Главы России, Ирана и Турции согласились друг с другом по вопросу о недопустимости подрыва суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров трех стран по итогам саммита в Анкаре, трансляцию вел телеканал RT.

«Политическое единство Сирии, а также территориальная целостность этой страны, сохранение спокойствия... Мы пришли к согласию, что только таким образом можно прийти к политическому разрешению вопроса», — зачитал текст обращения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На саммите президент России Владимир Путин также сообщил, что состав Конституционного комитета Сирии полностью сформирован.

В Анкаре 16 сентября прошел трехсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана по вопросам мирного урегулирования сирийского кризиса. Эта встреча стала пятой в рамках так называемого Астанинского процесса, последняя встреча лидеров трех стран прошла в феврале. Президент России еще намерен провести отдельные переговоры с президентами Ирана и Турции.