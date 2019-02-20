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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Эксперты Бундестага поставили под вопрос решение Берлина признать Гуаидо
Признание Германией спикера парламента Венесуэлы главой республики противоречит прежней практике властей ФРГ, считают специалисты. Подобный шаг, по их мнению, также спорен с точки зрения конституционного права Венесуэлы
Хуан Гуаидо (Фото: Marco Bello / Reuters)

Восьмистраничный доклад эксперты подготовили по заказу фракции партии «Левые» в Бундестаге. Они проанализировали законность решения Берлина признать спикера нацсобрания Венесуэлы Хуана Гуаидо главой боливарианской республики. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего исследования сообщает местный телеканал ARD.

Решение правительства Ангелы Меркель эксперты сочли ​«необычным для Германии» и ​«сомнительным с точки зрения международного права».

ARD не указывает составителей документа, но называет его «докладом Бундестага».

В нем, по информации Tagesschau24, говорится, что «признание Германией временным президентом Венесуэлы самопровозглашенного Хуана Гуаидо необычно для ФРГ». «Таким образом, федеральное правительство отклоняется от своей прежней практики формального признания только государств, но не отдельных правительств», — считают неназванные эксперты.

Кроме того, в сложившейся ситуации Германия, по их мнению, «спорно позиционирует себя с точки зрения венесуэльского конституционного права». Если исходить из принципа «невмешательства во внутренние дела другого государства», действия ФРГ также «представляются сомнительными», говорится в докладе.

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Помимо этого, опасения у экспертов вызвало то, что временно исполняющим обязанности президента страны был признан «оппозиционный политик, которого еще не удалось эффективно внедрить в структуру государственной власти». Подобный шаг властей Германии специалисты назвали «преждевременным».

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации 10 января президента Николоса Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако местная оппозиция и ряд западных стран итогов голосования не признали. По их мнению, выборы не соответствовали «требованиям демократии», потому что до участия в кампании были допущены не все.​

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Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

В конце января Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента боливарианской республики. В стране он пообещал провести новые выборы главы государства. Его впоследствии поддержали США, Канада, многие страны ЕС (в том числе Германия) и почти все государства Латинской Америки.

Мадуро, в свою очередь, назвал Гуаидо неконституционным лидером республики. Признавать его президентом страны также отказались Вооруженные силы Венесуэлы. ​Мадуро поддерживают Россия, Китай и Турция.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Германия, Хуан Гуаидо
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