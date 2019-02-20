Эксперты Бундестага поставили под вопрос решение Берлина признать Гуаидо

Признание Германией спикера парламента Венесуэлы главой республики противоречит прежней практике властей ФРГ, считают специалисты. Подобный шаг, по их мнению, также спорен с точки зрения конституционного права Венесуэлы

Хуан Гуаидо (Фото: Marco Bello / Reuters)

Восьмистраничный доклад эксперты подготовили по заказу фракции партии «Левые» в Бундестаге. Они проанализировали законность решения Берлина признать спикера нацсобрания Венесуэлы Хуана Гуаидо главой боливарианской республики. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего исследования сообщает местный телеканал ARD.

Решение правительства Ангелы Меркель эксперты сочли ​«необычным для Германии» и ​«сомнительным с точки зрения международного права».

ARD не указывает составителей документа, но называет его «докладом Бундестага».

В нем, по информации Tagesschau24, говорится, что «признание Германией временным президентом Венесуэлы самопровозглашенного Хуана Гуаидо необычно для ФРГ». «Таким образом, федеральное правительство отклоняется от своей прежней практики формального признания только государств, но не отдельных правительств», — считают неназванные эксперты.

Кроме того, в сложившейся ситуации Германия, по их мнению, «спорно позиционирует себя с точки зрения венесуэльского конституционного права». Если исходить из принципа «невмешательства во внутренние дела другого государства», действия ФРГ также «представляются сомнительными», говорится в докладе.