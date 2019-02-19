Трамп предложил венесуэльским военным признать Гуаидо или потерять все

Военные Венесуэлы должны сыграть важную роль в преодолении политического кризиса в стране и признать Хуана Гуаидо, призвал Дональд Трамп. В противном случае они потеряют все, заверил он

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Венесуэльские военные должны признать спикера парламента Хуана Гуаидо законным главой государства или они рискуют потерять все, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон выступает за мирное разрешение кризиса, однако и другие варианты еще не отброшены.

Трамп выступил с этими заявлениями в Майами, штат Флорида, во время встречи с американцами венесуэльского происхождения. Мероприятия транслировали многие американские телеканалы, в том числе Fox News.

«Мы считаем, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в этом процессе. Если вы выберете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать второй путь, продолжая поддерживать Мадуро», — сказал Трамп и пояснил, что в таком случае «вы потеряете все».

Президент США призвал военных Венесуэлы воспользоваться предложением Гуаидо об амнистии, чтобы «прожить свою жизнь в мире со своими семьями». «Гуайдо, как и мы, не стремится к возмездию», — заверил Трамп.