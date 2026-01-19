Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп мог неверно понять цели переброски ограниченного контингента европейских военных в Гренландию, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian.

По словам британского премьера, речь шла не о попытке действовать против Вашингтона, а о стремлении откликнуться на аргументы Трампа о важности безопасности в Арктике и необходимости учитывать риски, связанные с Россией.

В законопроекте об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата, внесенном 12 января на рассмотрение Конгресса США, присутствуют поправки, направленные на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

«Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом Трампом вчера <...> те силы, которые были там для оценки рисков со стороны России», — сказал Стармер.

Как отмечает издание, ранее схожую интерпретацию озвучила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее мнению, европейская инициатива может служить способом снизить напряженность и показать готовность учитывать позицию США по вопросам арктической безопасности.

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания накануне выпустили совместное заявление о намерении укреплять безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес.

Авторы документа считают, что тарифные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасной нисходящей спирали». Страны намерены координировать действия для защиты суверенитета.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил задействовать инструмент ЕС по борьбе с принуждением, если США реализуют угрозы введения пошлин.

В субботу, 17 января, Трамп заявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии и объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин против стран, выступивших против его инициативы. Меры должны вступить в силу с 1 февраля.

В ответ на заявления Трампа восемь стран направили военных на учения в Гренландии, однако Германия после объявления пошлин отозвала свой контингент из 13 человек.