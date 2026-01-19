FT объяснила приглашение Трампом Путина в «Совет мира»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Benjamin Applebaum / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа, желая сохранить диалог с ним и теплые отношения. Об этом пишет Financial Times (FT).

Ранее 18 января Кремль сообщил, что Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США Совет мира по Газе. Сейчас Москва изучает предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном.

Белоруссия также может стать учредителем «Совета мира». Президент республики Александр Лукашенко оценил предложение Трампа положительно.

О создании «Совета мира» Трамп объявил на прошлой неделе, это часть мирного плана американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Вашингтон уже разослал приглашения десяткам глав государств и правительств.

Первым председателем исполнительного совета стал президент Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. В состав комитета войдут также госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Цель организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Однако FT писала, что «Совет мира» позволит Трампу конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах, в том числе речь об Украине и Венесуэле.

Ранее американский президент подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, из которых 31 — это структуры ООН.

При этом администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Материал дополняется