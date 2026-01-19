Трамп пригласил Токаева в Совет мира
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом сообщил Tengrinews представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай.
Скрывать факт приглашения было бы неправильно, казахстанский президент был приглашен одним из первых, а Казахстану предложили войти в круг государств-учредителей, отметил пресс-секретарь.
«В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности», — добавил Желдибай.
О создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план президента США для Газы наряду с размещением международных сил.
В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него войдут семь членов, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд. При этом в проекте устава группы сказано, что первым председателем Совета будет сам Трамп. Он будет решать, кого принимать в организацию. Также президент США сможет одобрять или отклонять решения организации, которые будут приниматься большинством голосов.
