Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп пригласил Путина в Совет мира

Песков: Путина пригласили войти в состав Совета мира по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США Совет мира по Газе. Москва изучает предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

США пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.

FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН
Политика
Дональд Трамп

О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств — учредителей совета.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Первым председателем исполнительного совета стал президент Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство — член Совета мира назначается на срок не более трех лет и будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя Трампа.

Илья Трапезников, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин сектор Газа Палестина Израиль
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
