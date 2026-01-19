Трамп пригласил Путина в Совет мира

Песков: Путина пригласили войти в состав Совета мира по Газе

Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США Совет мира по Газе. Москва изучает предложение и рассчитывает на контакты с Вашингтоном

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

США пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.

О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств — учредителей совета.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Первым председателем исполнительного совета стал президент Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство — член Совета мира назначается на срок не более трех лет и будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя Трампа.