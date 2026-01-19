 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп предложил Белоруссии войти в учредители «Совета мира»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Руслан Варанков
Руслан Варанков (Фото: BelarusMFA / Telegram)

Белоруссия может стать учредителем «Совета мира», создать который предложил президент США Дональд Трамп. Он направил предложение президенту республики Александру Лукашенко, сообщил республиканский МИД.

«Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», — рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. Он отметил, что государство готово принять участие в деятельности «Совета мира».

Трамп пригласил Путина в Совет мира
Политика
Владимир Путин

Ранее США пригласили президента России Владимира Путина вступить в состав «Совета мира», работа которого будет посвящена нормализации обстановки в Газе. О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана американского лидера. Также он предусматривает размещение в секторе международных сил.

В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Приглашение вступить в «Совет мира» получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике также предложили стать учредителем организации.

