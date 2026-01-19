Трамп предложил Белоруссии войти в учредители «Совета мира»
Белоруссия может стать учредителем «Совета мира», создать который предложил президент США Дональд Трамп. Он направил предложение президенту республики Александру Лукашенко, сообщил республиканский МИД.
«Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», — рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. Он отметил, что государство готово принять участие в деятельности «Совета мира».
Ранее США пригласили президента России Владимира Путина вступить в состав «Совета мира», работа которого будет посвящена нормализации обстановки в Газе. О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана американского лидера. Также он предусматривает размещение в секторе международных сил.
В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
Приглашение вступить в «Совет мира» получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике также предложили стать учредителем организации.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко