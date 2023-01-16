Bloomberg перечислил поставленное и обещанное Украине Западом оружие

Bloomberg: Украине с начала боевых действий поставили более 4 тыс. единиц оружия и техники

Украине поставили сотни танков и десятки самолетов советского производства, 1 тыс. бронетранспортеров и 95 РСЗО. Лондон пообещал передать Киеву британские танки Challenger 2, в Европе также обсуждают поставку немецких Leopard

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С начала российской военной операции на Украине западные страны передали Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, сообщает Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на нидерландский аналитический проект Oryx и заявления сторонников Украины, называет основные виды оружия, уже поставленного или обещанного Киеву.

Танки: 410 боевых машин советского производства от Польши, Чехии, Словакии и других стран; обещанные Великобританией Challenger 2 (по данным Independent и The Sun, речь может идти о 12 танках); танки немецкого производства Leopard 2, которые в рамках международной коалиции готова поставить Польша.

Бронетехника/боевые машины пехоты: всего 300 БМП (из них 250 — советской разработки; Франция пообещала в течение двух месяцев поставить Украине колесные танки AMX-10 RC, США и Германия — 50 и 40 БМП Bradley и Marder соответственно.

Бронетранспортеры: всего 1100 штук, в том числе американские M117 и M113 (последние включают поставки из других стран — Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании).

Бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP): всего 925, в том числе 440 американских M1224 MaxxPro; австралийские Bushmaster, а также британские Wolfhound и Mastiff.

Мобильные машины пехоты: более 1,5 тыс., в том числе 1,2 тыс. американских бронированных внедорожников Humvee.

Артиллерия: 210 американских гаубиц M777 калибром 155 мм и 72 гаубицы калибром 105 мм; более 400 единиц самоходных артиллерийских установок из Британии, Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня: всего 95 штук, в том числе 38 РСЗО HIMARS из США; более 40 122-мм систем советского производства из Польши и Чехии.

Системы противовоздушной обороны: 37 зенитных самоходных установок Gepard из Германии; восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS производства США; по одной батарее ЗРК Patriot из США и Германии; шесть ЗРК «Стрела-10М» из Чехии; шесть британских ЗРК Stormer HVM; другие системы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Самолеты, вертолеты и дроны: 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии и переданных Украине; четыре Су-25 из Северной Македонии; 20 вертолетов Ми-17 российского производства; 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии; три британских вертолета Westland Sea Kings; шесть вертолетов Камова из Португалии; более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции и еще по одному из Литвы и Польши; сотни американских дронов-камикадзе Switchblade;

415 разведывательных дронов.

Ракеты большой дальности: как пишет Bloomberg, страны Запада не согласились на отправку Украине американских ракет ATACMS дальностью до 300 км, несмотря на просьбы Киева. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее допустил, что страна может получить их в 2023 году «в зависимости от ситуации на поле боя».

Прочее: средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные плавсредства, радиолокационное оборудование и другие системы.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.

