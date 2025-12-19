Туск рассказал о мнении в Польше, что не все украинцы ценят ее усилия

Иногда создается впечатление, что украинцы не ценят ту помощь, которую им оказывает Польша, заявил Туск. Он призвал жителей обеих стран проявить друг к другу терпимость, несмотря на исторические недоговоренности, ради общей цели

Варшава поддерживает Киев, но иногда создается впечатление, что украинцы не ценят этого, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит агентство PAP.

«Иногда у нас в Польше складывается ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что здесь настроение стало немного менее проукраинским. Да, все это правда», — сказал Туск, добавив, что странам «многое нужно объяснить друг другу, в том числе и о прошлом».

Он призвал стороны проявлять «много терпения и понимания друг к другу». Туск заверил, что Варшава поддерживает Киев «всеми силами». По его мнению, Польша и поляки приложили огромные усилия для защиты общих интересов и независимости обеих стран.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Варшаву за поддержку, которую она оказывала Украине с начала военной операции.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал, что Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ в обмен на украинские антидроновые системы. По его словам, Украина обладает «самым значительным и эффективным в мире» опытом противодействия дронам.

Перед этим Навроцкий предупредил, что Польша будет принимать украинских беженцев последний год. Количество преступлений против украинцев в Польше, совершенных на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года выросло более чем на 66%, сообщало издание Onet со ссылкой на данные местной полиции.

В январе 2025 года глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш также заявлял об усталости жителей Польши от конфликта на Украине, в том числе из-за украинских беженцев.

Отношения между Киевом и Варшавой усугубляет то, что они на протяжении многих лет не могут договориться о единой позиции по вопросу массовых убийств польского населения украинскими националистами в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. Речь идет о Волынской резне. Варшава даже грозилась блокировать вступление страны в Евросоюз из-за отказа Киев признать геноцид. В 2025-м Украина впервые дала разрешение на эксгумацию жертв этих событий.