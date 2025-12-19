 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Туск рассказал о мнении в Польше, что не все украинцы ценят ее усилия

Сюжет
Военная операция на Украине
Иногда создается впечатление, что украинцы не ценят ту помощь, которую им оказывает Польша, заявил Туск. Он призвал жителей обеих стран проявить друг к другу терпимость, несмотря на исторические недоговоренности, ради общей цели

Варшава поддерживает Киев, но иногда создается впечатление, что украинцы не ценят этого, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит агентство PAP.

«Иногда у нас в Польше складывается ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что здесь настроение стало немного менее проукраинским. Да, все это правда», — сказал Туск, добавив, что странам «многое нужно объяснить друг другу, в том числе и о прошлом».

Он призвал стороны проявлять «много терпения и понимания друг к другу». Туск заверил, что Варшава поддерживает Киев «всеми силами». По его мнению, Польша и поляки приложили огромные усилия для защиты общих интересов и независимости обеих стран.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Варшаву за поддержку, которую она оказывала Украине с начала военной операции. 

Польша планирует поставить Украине до восьми истребителей МиГ-29
Политика
Истребитель МиГ-29

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал, что Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ в обмен на украинские антидроновые системы. По его словам, Украина обладает «самым значительным и эффективным в мире» опытом противодействия дронам.

Перед этим Навроцкий предупредил, что Польша будет принимать украинских беженцев последний год. Количество преступлений против украинцев в Польше, совершенных на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года выросло более чем на 66%, сообщало издание Onet со ссылкой на данные местной полиции.

В январе 2025 года глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш также заявлял об усталости жителей Польши от конфликта на Украине, в том числе из-за украинских беженцев.

Отношения между Киевом и Варшавой усугубляет то, что они на протяжении многих лет не могут договориться о единой позиции по вопросу массовых убийств польского населения украинскими националистами в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. Речь идет о Волынской резне. Варшава даже грозилась блокировать вступление страны в Евросоюз из-за отказа Киев признать геноцид. В 2025-м Украина впервые дала разрешение на эксгумацию жертв этих событий. 

Персоны
Валерия Доброва
Дональд Туск Польша Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

