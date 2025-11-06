В Польше выросло число преступлений против украинцев

Количество преступлений против украинцев в Польше, совершенных на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года выросло более чем на 66%, сообщает Onet со ссылкой на данные местной полиции.

«Согласно данным, собранным полицией, в период с 1 января по 31 июля 2025 года было зарегистрировано 543 преступления на почве предубеждений. Это на 159 больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда их было 384. Это представляет собой рост на 41%», — сообщила представитель Главного управления полиции Виолетта Шубска.

Наибольшее число преступлений совершается по ст. 190 п. 1 Уголовного кодекса (угроза совершением преступления в отношении человека) — только с января по июль 2025 года зарегистрировано 322 случая. Для сравнения, почти столько же аналогичных преступлений насчитывалось за весь 2022 год (317), в 2023 году – 359, а в 2024 году их число увеличилось до 479.

На втором месте — преступления, связанные с уничтожением имущества, часто по национальному признаку. В 2024 году их было 421, а за первые семь месяцев 2025 года — уже 306. На третьем месте — нападения с применением физического или психологического насилия. В 2024 году их зарегистрировано 278, а с начала 2025 года — 196. От физических нападений, повлекших телесные повреждения, пострадали 204 украинца в 2024 году и 118 — за восемь месяцев текущего года.

В январе 2025 года глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об усталости жителей Польши от конфликта на Украине в том числе из-за украинских беженцев, которые живут в пятизвездочных отелях в самой Польше.

По данным правительства Польши, на февраль 2025 года в стране проживали около 1,55 млн граждан Украины. Украинцы составили 78% всех иностранцев, проживающих в Польше. На тот момент под временной защитой находились 993 тыс. человек, в основном дети и женщины.