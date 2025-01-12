В Польше заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях

В польском обществе накопилась усталость от конфликта на Украине в том числе потому, что украинцы живут в стране в пятизвездочных отелях и ездят на элитных машинах, заявил министр. В Польше живет 1 млн беженцев с Украины

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Поляки устали от конфликта на Украине в том числе из-за украинских беженцев, которые живут в пятизвездочных отелях в самой Польше. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш газете Financial Times.

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях», — сказал министр.

Он также напомнил о разногласиях между Киевом и Варшавой из-за отказа поставить на Украину оставшиеся у Польши самолеты МиГ-29. Польше они необходимы для обеспечения собственной безопасности, подчеркивали власти страны.

«С одной стороны, я понимаю президента [Украины Владимира] Зеленского, потому что его роль — всегда требовать большей помощи. <...> Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки», — сказал глава ведомства.

Он также исключил отправку польских войск на Украину для обеспечения режима прекращения огня, который потенциально может быть установлен.

Москва осуждает поставки оружия Украине.

Косиняк-Камыш уже говорил об усталости от украинского конфликта в польском обществе. По словам главы Минобороны, то, что украинцы останавливаются в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, вызывает «эмоции и оправданное противодействие» у тех, кто жертвует на обеспечение обороны Украины, и у поляков, которые отдали большие средства ради этого.

По данным МВД Польши, на конец октября в стране насчитывалось 1,5 млн действующих видов на жительство, выданных украинцам. Порядка 980 тыс. граждан Украины из тех, у кого есть такой документ, пользовались временной защитой. По данным El Pais, в целом за рубежом к декабрю проживали порядка 10 млн украинцев.