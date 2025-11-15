Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам

Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год, соответствующее решение принял президент Кароль Навроцкий, его слова передает Onet Wiadomości.

«Я подчеркнул, <...> что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз. Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше спустя три года после начала войны следует относиться ответственно, но так же, как и ко всем другим меньшинствам в Польше», — сказал президент.

Ранее глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий заявил, что президент Польши в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам.

С 1 ноября 2025 года в Польше вступили в силу новые правила относительно проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения. Бесплатное заселение и пребывание в таких центрах отныне доступно только для наиболее уязвимых категорий граждан.

В середине октября глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что страна не может бесконечно принимать беженцев с Украины, вместо этого необходимо интегрировать в общество тех украинцев, которые уже проживают в стране.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся примерно 6,4 млн украинских беженцев. Лидерами по их приему являются Германия (1,24 млн человек) и Россия (1,22 млн), а также Польша (почти 1 млн).