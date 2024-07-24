В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне

Украина не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не будет решен вопрос Волынской резни, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

По словам главы польского оборонного ведомства, Польша поддерживает Украину, насколько может, но в отношениях «не все идеально» из-за нерешенных исторических вопросов. Косиняк-Камыш отметил, что одним из таких вопросов стала Волынская резня.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В 2018 году тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что главным условием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.

В мае 2023 года тогдашний посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что любые попытки навязать стране то, что украинцы должны делать по отношению к общему с поляками прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Зварыч отметил, что Украина помнит историю и готова к диалогу, но одновременно с тем Киев призвал к уважению и взвешенности в решении вопроса по Волынской резне.

В ноябре того же года замглавы МИДа Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопроса по эксгумации останков поляков на Украине Киеву «нечего мечтать о вступлении в ЕС». Он подчеркнул, что без выполнения этого условия долгосрочного примирения с Украиной не будет. Тогда Яблонский не назвал это условием вступления страны в Евросоюз, но пояснил, что государствам будет трудно сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.