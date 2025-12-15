 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша планирует поставить Украине до восьми истребителей МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Варшава может передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, срок службы которых истекает в декабре. Об этом телеканалу TVN24 сообщил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, срок службы этих истребителей не может быть продлен. «Они могут оказаться в музее, быть проданы, списаны или же отправлены на Украину, где они помогут в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, вопрос кажется вполне очевидным», — сообщил Томчик, добавив, что сейчас на вооружении ВВС Польши находятся 14 истребителей МиГ-29 (цитата по Onet Wiadomości).

Замминистра нацбезопасности отметил, что решение по передаче истребителей еще не принято. Детально этот вопрос планируется обсудить во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

10 декабря стало известно, что Польша ведет переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 с истекающим сроком эксплуатации. Взамен Варшава планирует получить беспилотные и ракетные технологии. Списанные истребители заменят на самолеты F-16 и FA-50.

Польша с начала специальной военной операции предоставляет Украине военную помощь. В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Киев в отсутствии благодарности за оказываемую помощь. Он также напомнил о «давних проблемах» между странами, таких как вопрос эксгумации на Волыни и споры об экспорте зерна.

Москва осуждает помощь Запада Киеву и считает, что это затягивает конфликт. По словам пресс секретаря президента России Дмитрия Пескова, ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
МиГ-29 истребители Польша Украина

