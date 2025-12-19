 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Markus Schreiber / Reuters)

Советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности встретятся 19 декабря в Майами со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом журналист Axios Барак Равид написал на своей странице в X.

На встрече также будут присутствовать и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, говорится в публикации.

Источники DPA в правительстве ФРГ подтвердили, что канцлер Фридрих Мерц направит своего советника по внешнеполитическим вопросам Гюнтера Зауттера в Майами, где пройдут переговоры по Украине. Публикация об этом появилась на странице агентства в X.

По сведениям Politico, в эти выходные, 20–21 декабря, ожидаются также переговоры в Майами между представителями США и России. В Кремле также заявили, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что после переговоров России и США в Майами там же состоится диалог представителей Киева и Вашингтона. «Они получат фидбэк от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — уточнил Зеленский.

Кремль назвал цель готовящихся контактов с США
Политика
Дмитрий Песков

Материал дополняется

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Переговоры Украина Майами Европа Рустем Умеров Фридрих Мерц советники
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года

