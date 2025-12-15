В Кремле заявили об ожидании итогов переговоров в Берлине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва не обсуждает с Вашингтоном ход берлинских переговоров об урегулировании конфликта на Украине и ожидает от американцев сформулированную позицию по их завершении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа ведется между переговорщиками США, Украины и Европы. <...> После того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», — сказал Песков.

Переговоры в Берлине начались в воскресенье 14 декабря и продлились пять часов. Было решено продолжить их на следующее утро. Украинскую делегацию возглавил президент страны Владимир Зеленский, с американской стороны участвуют спецпосланник президента США Стив Уииткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского президента после завершения переговоров. Он уточнил, что сейчас «официальные лица изучают проекты документов».

Издание Kyiv Post называет обсуждение в Берлине самым «подробным разговором» о последовательности действий для урегулирования конфликта с начала боевых действий в феврале 2022 года. По его данным, обсуждаются «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

На столе у переговорщиков обновленный мирный план Вашингтона из 20 пунктов. Его первую версию (из 28 пунктов) США представили в конце ноября. Уиткофф и Кушнер показали тот документ на встрече с президентом России Владимиром Путиным 2 декабря в Москве.

Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.