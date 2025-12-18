Кремль назвал цель готовящихся контактов с США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская сторона готовит «определенные контакты» с представителями США, чтобы узнать об итогах работы Вашингтона и Брюсселя с Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщали Axios и Politico, в предстоящие выходные в Майами запланированы переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Встреча пройдет после переговоров в Берлине 14 и 15 декабря, на которых представители Украины, США и стран Европы обсуждали гарантии безопасности для Киева. The New York Times писала, что участники согласовали план, подразумевающий в том числе усиление ВСУ и размещение в стране войск европейских стран. Россия прежде неоднократно называла эти предложения неприемлемыми.

