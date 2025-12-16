Рябков заявил о приближении к порогу урегулирования конфликта на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военный конфликт между Россией и Украиной вплотную приблизился к урегулированию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

«Есть очень высокая уверенность, что мы находимся на пороге решения этого ужасного кризиса», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия готова заключить, как выражается президент США Дональд Трамп, сделку. Рябков выразил надежду, что соглашение будет скоро достигнуто. «Держим пальцы скрещенными», — сказал замглавы МИДа.

Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне, 15 декабря, в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил, что последние контакты с Вашингтоном «вселяют надежду», что американская сторона стала «глубже понимать» позицию Москвы.

В ноябре США представили план по урегулированию конфликта на Украине, он состоял из 28 пунктов, но после американо-украинских переговоров, сократился до 22.

В начале декабря Россию посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа — Джаред Кушнер. В Москве прошли переговоры Уиткоффа и Путина. Стороны, в частности, обсудили документы об урегулировании на Украине, которые Москва ранее получила от Вашингтона.

После переговоров Трамп заявил, что встреча была «очень хорошей», и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку.