Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

План мирного урегулирования не может понравиться всем, необходимы компромиссы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина». Он добавил, что пока реакции от американской стороны на последнее предложение Киева по мирному плану нет.

«План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения относительно плана мы отправили США», — сказал Зеленский.

Самое главное, добавил он, чтобы план был «как можно более справедливым, прежде всего для Украины» и был «не просто бумажкой», а важным шагом к окончанию конфликта.

Ранее в декабре Украина представила новый проект мирного плана из 20 пунктов как контрпредложение в противовес американскому. Ответ со стороны США по этому плану Киев еще не получил. В случае реального давления со стороны США и партнеров именно Россия должна пойти на компромисс, считает Зеленский.

Президент Украины рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реакцию на позицию России.

«У нас нет прямого диалога с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят о их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности», — подчеркнул Зеленский.

Украина не может «позволить себе думать» о возможном провале мирного процесса, добавил он. Зеленский сравнил поиск решения для мирного урегулирования с бегом на большую дистанцию и призвал стороны «взять себя в руки» и делать все возможное для завершения конфликта.

Материал дополняется