 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем»

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

План мирного урегулирования не может понравиться всем, необходимы компромиссы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина». Он добавил, что пока реакции от американской стороны на последнее предложение Киева по мирному плану нет.

«План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения относительно плана мы отправили США», — сказал Зеленский.

Самое главное, добавил он, чтобы план был «как можно более справедливым, прежде всего для Украины» и был «не просто бумажкой», а важным шагом к окончанию конфликта.

Ранее в декабре Украина представила новый проект мирного плана из 20 пунктов как контрпредложение в противовес американскому. Ответ со стороны США по этому плану Киев еще не получил. В случае реального давления со стороны США и партнеров именно Россия должна пойти на компромисс, считает Зеленский.

WSJ описала ответ Зеленского на мирный план США формулировкой «Да, но…»
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реакцию на позицию России.

«У нас нет прямого диалога с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят о их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности», — подчеркнул Зеленский.

Украина не может «позволить себе думать» о возможном провале мирного процесса, добавил он. Зеленский сравнил поиск решения для мирного урегулирования с бегом на большую дистанцию и призвал стороны «взять себя в руки» и делать все возможное для завершения конфликта.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина США
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 14:23
Стрельба на пляже в Сиднее. Спецэфир телеканала РБК Общество, 14:39
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры по Украине Политика, 14:35
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Стрельбу на пляже в Сиднее квалифицировали как теракт Общество, 14:23
Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне Политика, 14:17
Клуб Захаряна уволил главного тренера Спорт, 14:13
Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем» Политика, 14:10
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на Олимпиаду Спорт, 13:52
Президент Израиля осудил «жестокое нападение» на пляже в Сиднее в Хануку Общество, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
При стрельбе на пляже в Сиднее погиб раввин Общество, 13:40
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37