Военная операция на Украине⁠,
0

Путин рассказал журналисту NBC, кто начал конфликт на Украине

Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей, не мы начинали эту войну
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Прямая линия Путина

Путин рассказал журналисту NBC, кто начал конфликт на Украине
Video

Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции, поскольку «не мы начинали эту войну» заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

«Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины», — сказал глава государства.

Путин заявил о готовности к диалогу с Западом «на равных»
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Так Путин ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC о том, будет ли Москва считать себя виновной в гибели людей в ходе конфликта в 2026 году, если отклонит возможный мирный план президента США Дональда Трампа.

Путин также опроверг утверждение журналиста о том, что он «продолжает говорить о войне».

Президент подчеркнул, что, по его мнению, Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Также Путин отметил: некорректно заявлять, что Россия отвергает какой-либо мирный план.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

«Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями <...> Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул Путин.

Накануне Кремль сообщил о подготовке контактов с США для того, чтобы выяснить, насколько изменился американский план урегулирования конфликта после консультаций с Украиной и странами Европы.

Ранее Путин подчеркивал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или иным путем. Он неоднократно заявлял, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия Военная операция на Украине Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Материалы по теме
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут
Общество
Путин увидел два способа решить проблему ограничений мобильного интернета
Технологии и медиа
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье
Политика
