Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей, не мы начинали эту войну

Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции, поскольку «не мы начинали эту войну» заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

«Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины», — сказал глава государства.

Так Путин ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC о том, будет ли Москва считать себя виновной в гибели людей в ходе конфликта в 2026 году, если отклонит возможный мирный план президента США Дональда Трампа.

Путин также опроверг утверждение журналиста о том, что он «продолжает говорить о войне».

Президент подчеркнул, что, по его мнению, Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Также Путин отметил: некорректно заявлять, что Россия отвергает какой-либо мирный план.

«Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями <...> Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул Путин.

Накануне Кремль сообщил о подготовке контактов с США для того, чтобы выяснить, насколько изменился американский план урегулирования конфликта после консультаций с Украиной и странами Европы.

Ранее Путин подчеркивал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или иным путем. Он неоднократно заявлял, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.