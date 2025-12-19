 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу

Сюжет
Прямая линия Путина
Прямая линия началась с вопросов о военной операции на Украине. Путин рассказал о ситуации на фронте, ответил на вопросы об экономике страны. Основные заявления — в материале РБК
Фото: Александр Неменов / Reuters
Фото: Александр Неменов / Reuters

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в Гостином дворе в Москве. Как и в предыдущие два года, она совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией. Ведут прямую линию Екатерина Березовская (Первый канал) и Павел Зарубин (ВГТРК).

РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Об Украине

  • Телеведущая Березовская, задавая первый вопрос Путину, сообщила, что большая часть поступивших вопросов к президенту России касаются конфликта на Украине. «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — ответил президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Video

  • По словам президента России, после освобождения Курской области от ВСУ стратегическая инициатива «целиком и полностью» перешла к российской армии. «Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения — где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее. По всем направлениям противник отходит», — сказал он.
  • Взятие Северска в ДНР открывает возможности продвижения к одному из основных укрепрайонов ВСУ — Славянску, заявил президент. По его словам, помимо прочего под контролем российской армии находится 50% Красного Лимана, более 50% — Константиновки, 50% — Мирнограда (Димитрова). «Противник здесь несет серьезные потери. Успеха не добивается», — подчеркнул он.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу

  • Российская армия также вошла в город Гуляйполе в Запорожской области, создаются зоны безопасности на сумском направлении, в частности был взят город Волчанск, а в Харьковской области — Купянск, сказал глава государства. «Почему наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении? Потому что перед ними стоит очень важная задача — ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт», — сказал он, уточнив, что речь идет о Купянске-Узловом.
  • На вопрос о видео президента Украины Владимира Зеленского, записанном у стеллы при въезде в Купянск, Путин ответил: «Я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый, я говорю безо всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет».
  • По словам Путина, стелла, которая фигурирует в видео Зеленского, находится на расстоянии примерно 1 км от Купянска. «Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! — сказал он. — Если уж Купянск под их контролем». Президент добавил, что небо над городом «как в мухах» — в украинских и российских беспилотниках, поэтому к нему «так просто подойти невозможно».

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу

Об экономике России

  • По словам Путина, рост ВВП России за 2025 год составляет 1%, а за последние три года — 9,7%.
  • Нынешние темпы роста он объяснил «осознанными действиями» властей, в том числе правительства и Центробанка, связанными с таргетированием инфляции, которая, по его словам, к концу 2025-го будет в районе 5,7%. «Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», — подчеркнул Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу

  • Рост реальной заработной платы, то есть за вычетом инфляции, по итогам года составит 4,5%, но рост производительности труда — всего 1,1%, и его «нужно стремиться увеличить», считает президент России.
  • Путин назвал хорошим показателем уровень безработицы, который в 2025 году достиг 2,2%. В прошлом году он был зафиксирован на исторически минимальном уровне — 2,5%.
  • «Дефицит федерального бюджета — 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%, — сказал президент России. — Это хороший показатель, имея в виду, что и государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик <...> — где-то 7,7%».
  • Путин заключил, что правительство «провело большую работу», и ему «удалось сбалансировать бюджет», причем «качество этой балансировки находится на уровне 2021 года». «Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с пополнением социальных обязательств перед населением», — подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

