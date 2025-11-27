Путин рассказал, готов ли отложить вопрос Донбасса
Россия «до сих пор получает заходы о прекращении боевых действий там, там, там». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.
«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил Путин.
Ранее глава государства заявлял, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу. Москва видела изначальную версию мирного плана США, он может стать основой для урегулирования, отмечал Путин.
Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов — согласно ей, в частности, Крым, Луганск и Донецк предлагали признать де-факто российскими территориями. После встречи представителей США, ЕС и Украины в Женеве документ сократили.
Politico сообщало, что план лишился девяти пунктов, изменения претерпели условия о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».
