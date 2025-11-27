 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин рассказал, готов ли отложить вопрос Донбасса

Сюжет
Военная операция на Украине
Боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории, заявил Путин. Первоначальный мирный план США предполагал признание Донецка и Луганска российскими. Позднее в документ внесли коррективы
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Россия «до сих пор получает заходы о прекращении боевых действий там, там, там». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу. Москва видела изначальную версию мирного плана США, он может стать основой для урегулирования, отмечал Путин.

Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса
Политика
Дональд Трамп

Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов — согласно ей, в частности, Крым, Луганск и Донецк предлагали признать де-факто российскими территориями. После встречи представителей США, ЕС и Украины в Женеве документ сократили.

Politico сообщало, что план лишился девяти пунктов, изменения претерпели условия о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

