Путин рассказал, готов ли отложить вопрос Донбасса

Боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории, заявил Путин. Первоначальный мирный план США предполагал признание Донецка и Луганска российскими. Позднее в документ внесли коррективы

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Россия «до сих пор получает заходы о прекращении боевых действий там, там, там». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Россия добивается целей военной операции вооруженным путем, но готова и к мирному диалогу. Москва видела изначальную версию мирного плана США, он может стать основой для урегулирования, отмечал Путин.

Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов — согласно ей, в частности, Крым, Луганск и Донецк предлагали признать де-факто российскими территориями. После встречи представителей США, ЕС и Украины в Женеве документ сократили.

Politico сообщало, что план лишился девяти пунктов, изменения претерпели условия о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».