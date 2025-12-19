Путин заявил о готовности к диалогу с Западом «на равных»

Фото: news_kremlin / Telegram

Россия готова вести диалог с зарубежными партнерами на равных условиях, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопросы иностранного журналиста о будущем страны и международных отношениях. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Глава государства отметил, что новые спецоперации не планируются, а российские законы об иностранных агентах не предусматривают уголовного преследования и ограничиваются только декларированием источников финансирования политической деятельности.

«Мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных», — подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что расширение НАТО и создание образа внешнего врага являются результатом действий западных стран. По его словам, значительная часть законодательных инициатив инициируется парламентом, а президентская форма правления в России является обоснованной и действует в рамках Конституции.

Ранее Путин на заседании коллегии Минобороны назвал ложными заявления о возможности «большой войны» с Западом.

По словам президента, в Европе «вбивают в голову страхи» о неизбежном столкновении с Россией, которые, по его мнению, раздуваются политиками для продвижения собственных интересов, а не ради безопасности народов. Он отметил, что публикации о возможной атаке России на страны НАТО активно обсуждались перед саммитом альянса в Гааге в июне, однако Москва не планирует нападение на страны НАТО и не угрожает Европе.

В Кремле подчеркнули, что усиление подобных заявлений совпало с обсуждением членами НАТО увеличения расходов на оборону до 5% ВВП. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это использовалось для оправдания принятия соответствующих решений.