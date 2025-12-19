 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин назвал снижение темпов роста экономики сознательным шагом

Сюжет
Прямая линия Путина
Снижение темпов роста экономики — сознательный шаг правительства и ЦБ в рамках борьбы с инфляцией, «плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», заявил Путин

Путин назвал снижение темпов роста экономики сознательным шагом
Video

Снижение темпов роста российской экономики — это сознательный шаг правительства и Центробанка, связанный с борьбой с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. <...> И надо отдать должное правительству, провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что рост ВВП составляет 1%, при этом общий рост экономики за последние три года — 9,7%. По словам Путина, промышленное производство выросло на 1%, обрабатывающее производство — на 3,1%, производство сельскохозяйственной продукции — на 3,3%. По сравнению с прошлым годом снизились показатели жилищного строительства: в 2025-м добавились 103–105 млн кв. м жилья (в 2024-м — 107,8 млн).

Также снизились темпы роста реальных зарплат: в этом году — 4,5%. «У нас рост производительности труда будет скромным — всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда. Уровень безработицы в прошлом году, говорили, находится на исторически минимальном уровне, был 2,5%, в этом году он стал еще ниже — 2,2%. В целом, это очень хорошие показатели», — рассказал президент.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин ВВП рост экономики
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

