Путин заявил о готовности к «непростым решениям» из-за мирного плана США

По словам Путина, США предлагали России пойти на определенные компромиссы по Украине. На встрече с Трампом президент подчеркнул, что решения для Москвы будут непростыми, но был готов согласиться

Фото: news_kremlin / Telegram

Россия почти согласилась на компромиссы и «непростые решения», предложенные США по Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

«К нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — сказал Путин.

«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов американского телеканала NBC.

Президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для завершения конфликта на Украине, он искренен в этом стремлении, сказал Путин.

Путин и Трамп встречались в Анкоридже на Аляске в середине августа. Главной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине.

Спецпосланник амеркиканского президента Стив Уиткофф после саммита заявил, что Москва пошла на уступки по пяти украинским регионам. По данным Reuters и Financial Times (FT), Россия в ходе переговоров на Аляске предлагала заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уход с районов Сумской и Харьковской в обмен на отступление ВСУ с территорий Донбасса.

США также настаивают на выводе ВСУ из Донбасса. Украина в ходе обсуждения американского мирного плана отказалась от такого сценария, однако президент страны Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу об отводе войск. Пока согласовать мирный план так и не удалось.

Путин говорил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путем или другим способом. Он подчеркивал, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.